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Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
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20-летний нападающий сборной Казахстана сделал предложение руки и сердца

20-летний нападающий сборной Казахстана сделал предложение руки и сердца
©instagram.com/samorodov_10_

20-летний нападающий "Актобе" и сборной Казахстана Максим Самородов сделал предложение своей девушке, сообщают Vesti.kz.

Избранница футболиста, которую зовут Анастасия, поделилась романтичным видео в социальных сетях.

Самородов устроил возлюбленной сюрприз и сделал предложение, встав на одно колено.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Астана 9 7 0 2 13-9 21
2 Кызылжар 8 6 1 1 10-3 19
3 Ордабасы 8 5 2 1 20-8 17
4 Актобе 8 5 2 1 20-9 17
5 Кайрат 8 4 3 1 19-12 15
6 Тобол 8 3 2 3 12-13 11
7 Атырау 8 3 2 3 8-14 11
8 Окжетпес 8 3 1 4 11-10 10
9 Кайсар 8 3 1 4 11-13 10
10 Жетысу 8 3 1 4 7-11 10
11 Шахтер 8 2 2 4 10-12 8
12 Каспий 8 1 2 5 8-16 5
13 Аксу Пв 8 1 1 6 8-18 4
14 Мактаарал 9 1 0 8 5-14 3

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Метки:
Актобе ФК Сборная РК по футболу КПЛ

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