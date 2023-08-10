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20-летний казахстанский футболист перешел в европейский клуб

20-летний казахстанский футболист перешел в европейский клуб
©КФФ

Казахстанский нападающий Данил Анкудинов перешел в литовскую команду "Джюгас", сообщают Vesti.kz.

20-летний форвард пополнил команду в рамках аренды до декабря. Права на футболиста принадлежат молдавскому "Шерифу".

Анкудинов уже дебютировал за свою новую команду в матче 25-го тура чемпионата Литвы против "Кауно Жальгирис" (0:0).

"Джюгас" выступает в высшей лиге Литвы, команда занимает девятую строчку из десяти.

В прошлом сезоне Анкудинов арендовал армянский "Ван". В составе этой команды казахстанец провел 17 матчей, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

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Метки:
Футбольные трансферы Казахстанцы за границей Литва Анкудинов Данил

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