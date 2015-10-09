Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Футбол
"Золотой мяч"-2025: сколько голосов за первое место получил Ямаль

"Золотой мяч"-2025: сколько голосов за первое место получил Ямаль

Французский форвард Усман Дембеле из "Пари Сен-Жермен" стал обладателем "Золотого мяча" 2025 года, передают Vesti.kz.

Дембеле набрал 1380 очков, опередив 18-летнего Ламина Ямаля из "Барселоны", занявшего второе место с 1059 очками.

Как пишет si.com, разрыв в 321 очко во многом объясняется тем, что Дембеле получил 73 голоса за первое место, тогда как Ямаль - только 11.

Кроме Дембеле и Ямаля, ещё шесть игроков хотя бы раз получали голоса за первое место:

  • Витинья - 6 раз
  • Мохамед Салах - 4
  • Ашраф Хакими - 3
  • Килиан Мбаппе - 1
  • Хвича Кварацхелия - 1
  • Скотт Мактоминей - 1

    • Топ-10 рейтинга "Золотого мяча" 2025

  • Усман Дембеле ("Пари Сен-Жермен") - 1380 очков
  • Ламин Ямаль ("Барселона") - 1059
  • Витинья ("Пари Сен-Жермен") - 703
  • Мохамед Салах ("Ливерпуль") - 657
  • Рафинья ("Барселона") - 620
  • Ашраф Хакими ("Пари Сен-Жермен") - 484
  • Килиан Мбаппе ("Реал") - 378
  • Коул Палмер ("Челси") - 211
  • Джанлуиджи Доннарумма ("Пари Сен-Жермен"/"Манчестер Сити") - 172
  • Нуну Мендеш ("Пари Сен-Жермен") - 171

