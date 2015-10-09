"Золотой мяч"-2025: сколько голосов за первое место получил Ямаль

Французский форвард Усман Дембеле из "Пари Сен-Жермен" стал обладателем "Золотого мяча" 2025 года, передают Vesti.kz.
Дембеле набрал 1380 очков, опередив 18-летнего Ламина Ямаля из "Барселоны", занявшего второе место с 1059 очками.
Как пишет si.com, разрыв в 321 очко во многом объясняется тем, что Дембеле получил 73 голоса за первое место, тогда как Ямаль - только 11.
Кроме Дембеле и Ямаля, ещё шесть игроков хотя бы раз получали голоса за первое место:
Топ-10 рейтинга "Золотого мяча" 2025
