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"Зенит" сделал заявление о Нуралы Алипе

"Зенит" сделал заявление о Нуралы Алипе
©КФФ

"Зенит" выступил с заявлением о Нуралы Алипе, который в составе сборной Казахстана готовится к плей-офф Лиги наций, сообщают Vesti.kz.

В предстоящем матче с Грецией Алип не сможет помочь национальной команде. Он пропустит игру из-за перебора желтых карточек.

"Привет от Нурика из расположения сборной Казахстана!", - гласит сообщение "Зенита" в Instagram.

Напомним, что в ночь с 21 на 22 марта сборная Казахстана в плей-офф Лиги наций сыграет в Афинах с командой Греции. Стартовый свисток прозвучит в 00:45 по казахстанскому времени. Победитель встречи пробьется в финал стыковых игр, где сыграет на выезде с лучшей из пары Грузия - Люксембург.

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Метки:
Сборная РК по футболу Зенит Казахстанцы за границей Алип Нуралы Еврофутбол Футбол Евро 2024 Чемпионат Европы по футболу Греция

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