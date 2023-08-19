Зайнутдинов вошел в историю после перехода в "Бешикташ"

Казахстанский полузащитник турецкого "Бешикташа" Бахтиер Зайнутдинов преодолел отметку в 100 тысяч подписчиков в социальной сети Instagram. Этого удалось достичь после объявления о его переходе в стамбульскую команду, передает корреспондент Vesti.kz.

Сейчас за обновлениями 25-летнего футболиста в Instagram следят 100 тысяч пользователей. Ранее лишь одному казахстанскому футболисту удалось добиться этого - это Бауыржан Исламхан, на аккаунт которого подписано уже 120 тысяч юзеров.

Быстрый рост числа подписчиков Зайнутдинова не должен никого удивлять, ведь у "Бешикташа" большая фанатская база, и они горячо поддерживают своих игроков как на стадионе, так и в соцсетях. Более того, следует ожидать, что после дебюта в футболке черно-белых и первых результативных действий прирост станет еще более существенным.

Отметим, что 100 тысяч подписчиков - внушительный показатель для казахстанских футболистов. Однако для отечественных спортсменов в целом это не такая уж и большая цифра. В Казахстане есть более полусотни спортсменов, имеющих шестизначное количество фолловеров в Instagram, а у нескольких суперзвезд их число превышает миллион. Но в основном эти атлеты представляют другие виды спорта (бокс, ММА и прочие).

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