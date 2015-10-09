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Вратарь сборной Казахстана определился с клубом на следующий сезон

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Вратарь сборной Казахстана определился с клубом на следующий сезон ©instagram.com/sabahfc

Казахстанский голкипер Стас Покатилов останется в составе клуба "Сабах" (Баку) как минимум до лета 2026 года, передают Vesti.kz.

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Казахстанский голкипер Стас Покатилов останется в составе клуба "Сабах" (Баку) как минимум до лета 2026 года, передают Vesti.kz.

Как сообщает пресс-служба азербайджанской команды, соглашение с 32-летним вратарем было продлено еще на один год.

Покатилов выступает за "Сабах" с января 2025 года. В минувшем сезоне он провел 19 матчей за команду во всех турнирах.

Ранее Стас выступал за "Актобе", "Кайрат", "Тобол" и другие клубы, а также регулярно вызывался в национальную сборную Казахстана.


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