Видеообзор матча "Жетысу" - "Каспий", или как состоялся камбэк с 0:2

Талдыкорганский "Жетысу" одержал волевую победу над актауским "Каспием" в 12-м туре чемпионата Казахстана по футболу, сообщают Vesti.kz.
Встреча прошла в Талдыкоргане и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев поля, проигрывавших в ходе первого тайма в два мяча. В составе гостей отличились Рубен Бриджидо (34-я минута) и Георгий Панцулая (37-я). У семиреченцев голом отметился Асхат Балтабеков (45+1-я), а также дубль оформил Йован Стоянович (81-я, 90-я с пенальти).
В 13-м туре, 24 июня, "Жетысу" на выезде встретится с "Шахтером", а 2 июля "Каспий" дома примет "Астану".
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