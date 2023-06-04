Видеообзор матча "Жетысу" - "Каспий", или как состоялся камбэк с 0:2

Талдыкорганский "Жетысу" одержал волевую победу над актауским "Каспием" в 12-м туре чемпионата Казахстана по футболу, сообщают Vesti.kz.

Встреча прошла в Талдыкоргане и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев поля, проигрывавших в ходе первого тайма в два мяча. В составе гостей отличились Рубен Бриджидо (34-я минута) и Георгий Панцулая (37-я). У семиреченцев голом отметился Асхат Балтабеков (45+1-я), а также дубль оформил Йован Стоянович (81-я, 90-я с пенальти).

В 13-м туре, 24 июня, "Жетысу" на выезде встретится с "Шахтером", а 2 июля "Каспий" дома примет "Астану".

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Астана 14 10 2 2 18-11 32 2 Ордабасы 12 9 2 1 26-10 29 3 Актобе 12 7 3 2 24-11 24 4 Кызылжар 12 7 1 4 13-8 22 5 Кайрат 12 6 3 3 24-20 21 6 Тобол 12 6 2 4 16-15 20 7 Атырау 12 5 3 4 14-17 18 8 Кайсар 11 5 1 5 15-14 16 9 Жетысу 12 4 1 7 11-19 13 10 Шахтер 12 3 3 6 14-18 12 11 Окжетпес 12 3 2 7 13-15 11 12 Каспий 12 2 4 6 12-20 10 13 Аксу Пв 13 2 1 10 11-24 7 14 Мактаарал 12 2 0 10 9-18 6 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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