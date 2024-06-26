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В "Кайрате" высказались о первых результатах работы Кержакова

В "Кайрате" высказались о первых результатах работы Кержакова
©ФК "Кайрат"

Спортивный директор "Кайрата" Константин Лежнев подвел промежуточные итоги работы нового главного тренера клуба Александра Кержакова, сообщают Vesti.kz. 41-летний российский специалист был назначен на этот пост 29 мая.

"Адаптация Кержакова проходит очень гладко. Команда хорошо его приняла, и за короткий срок работы Александр уже успел привить ребятам свои игровые идеи", - сказал Лежнев в интервью "Чемпионату".

В КПЛ-2024 алматинцы провели два матча под руководством Кержакова. "Желто-черные" обыграли "Шахтер" (4:2) и проиграли "Тоболу" (0:1).

После 12-ти туров "Кайрат" с 18 очками занимает третье место в турнирной таблице.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 11 6 4 1 18-7 22
2 Актобе 11 6 4 1 18-8 22
3 Кайрат 11 5 3 3 13-10 18
4 Елимай 11 4 6 1 15-13 18
5 Атырау 11 4 5 2 10-5 17
6 Тобол 11 4 4 3 12-9 16
7 Кайсар 11 4 4 3 10-12 16
8 Астана 11 4 3 4 11-8 15
9 Жетысу 11 4 3 4 11-13 15
10 Кызылжар 11 2 4 5 10-10 10
11 Туран 11 2 3 6 8-13 9
12 Женис 12 2 2 8 7-21 8
13 Шахтер 11 2 1 8 5-19 7
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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Метки:
Кайрат ФК КПЛ Россия Футбол

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