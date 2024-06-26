В "Кайрате" высказались о первых результатах работы Кержакова

Спортивный директор "Кайрата" Константин Лежнев подвел промежуточные итоги работы нового главного тренера клуба Александра Кержакова, сообщают Vesti.kz. 41-летний российский специалист был назначен на этот пост 29 мая.
"Адаптация Кержакова проходит очень гладко. Команда хорошо его приняла, и за короткий срок работы Александр уже успел привить ребятам свои игровые идеи", - сказал Лежнев в интервью "Чемпионату".
В КПЛ-2024 алматинцы провели два матча под руководством Кержакова. "Желто-черные" обыграли "Шахтер" (4:2) и проиграли "Тоболу" (0:1).
После 12-ти туров "Кайрат" с 18 очками занимает третье место в турнирной таблице.
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