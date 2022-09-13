В "Баварии" назрел бунт

Футболисты мюнхенской "Баварии" недовольны поведением своего главного тренера Юлиана Нагельсманна, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на Bild.

На пресс-конференции после матча со "Штутгартом" (2:2) Нагельсманн раскритиковал команду и при этом не взял всю вину за результат на себя. Игроки "Баварии" считают, что тренер не всегда выбирает верную тактику, и в матче со "Штутгартом" случилось именно это.

Также, согласно источнику, некоторые игроки "Баварии" недовольны своей ролью в команде и игровым временем. "Бавария" трижды подряд потеряла очки в Бундеслиге.

Напомним, что после шести туров "Бавария" занимает третье место в Бундеслиге. Сегодня, 13 сентября, немецкий клуб сыграет против "Барселоны" в рамках второго тура Лиги чемпионов.

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