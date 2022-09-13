УЕФА отказался от гимна Лиги чемпионов. Известна причина

Гимн Лиги чемпионов не прозвучит перед матчами в Великобритании на этой неделе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Решение принято УЕФА в связи со смертью королевы Елизаветы II на прошлой неделе.

Во вторник, 13 сентября, "Ливерпуль" примет на своем поле "Аякс". На следующий день "Челси" дома сыграет с "Зальцбургом", "Манчестер Сити" – с "Боруссией", а "Рейнджерс" встретится с "Наполи".

Напомним, что ранее в связи со смертью Елизаветы II были отменены все матчи седьмого тура чемпионата Англии.

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