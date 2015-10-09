Суарес проговорился о планах Месси на ЧМ-2026

Нападающий "Интер Майами" Луис Суарес рассказал о своих разговорах с Лионелем Месси, касающихся чемпионата мира 2026 года и завершения карьеры, передают Vesti.kz.

Месси 37 лет, со сборной он выиграл ЧМ-2022 в Катаре, а еще Кубок Америки в 2021 и 2024 годах.

"Мы часто шутим на тему завершения карьеры, но он явно стремится сыграть на чемпионате мира в следующем году", - отметил уругваец, который в настоящее время является партнером Месси по команде в "Интер Майами", в интервью уругвайской газете El País.

Суарес добавил: "После моего долгого отсутствия в сборной этот вопрос стал для меня более актуальным. Однако на этот раз мы не обсуждали уход на пенсию. Он не сказал мне точно, что собирается играть на чемпионате мира, и я не задавал ему таких вопросов".

Напомним, Месси защищает цвета "Интер Майами" с 2023 года. До этого он два сезона провел в "Пари Сен-Жермене", а с 2003 по 2021 год играл за "Барселону". Аргентинец является рекордсменом по числу выигранных "Золотых мячей", их у него восемь. У его ближайшего преследователя, Криштиану Роналду, пять таких наград.