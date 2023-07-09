Стало известно будущее экс-тренера "Кайрата" Курбана Бердыева

Известный российский тренер Курбан Бердыев возглавит махачкалинское "Динамо", сообщают Vesti.kz со ссылкой на Sport24. В прошлом сезоне динамовцы заняли восьмое место в таблице первой российской лиги.
Последним клубом 70-летнего Бердыева был "Сочи", откуда он был уволен в апреле.
Напомним, что в период 2021-2022 годов Бердыев тренировал "Кайрат", после чего ушел в иранский "Трактор". Вместе с алматинским клубом он становился бронзовым призером чемпионата Казахстана (2021) и обладателем Кубка страны (2021).
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