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Стало известно будущее экс-тренера "Кайрата" Курбана Бердыева

Стало известно будущее экс-тренера "Кайрата" Курбана Бердыева
©ФК "Кайрат"

Известный российский тренер Курбан Бердыев возглавит махачкалинское "Динамо", сообщают Vesti.kz со ссылкой на Sport24. В прошлом сезоне динамовцы заняли восьмое место в таблице первой российской лиги.

Последним клубом 70-летнего Бердыева был "Сочи", откуда он был уволен в апреле.

Напомним, что в период 2021-2022 годов Бердыев тренировал "Кайрат", после чего ушел в иранский "Трактор". Вместе с алматинским клубом он становился бронзовым призером чемпионата Казахстана (2021) и обладателем Кубка страны (2021).

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Метки:
Бердыев Курбан Алматы Кайрат ФК

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