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Стали известны финансовые детали контракта Роналду с новым клубом

Стали известны финансовые детали контракта Роналду с новым клубом
©instagram.com/cristiano

Португальский нападающий Криштиану Роналду близок к переходу в "Аль-Наср" из Саудовской Аравии, сообщает Marca.

Стороны могут заключить соглашение сроком на 2,5 года, согласно которому португалец будет получать 200 миллионов евро за сезон, включая зарплату и рекламные контракты.

Отмечается, что ни один из клубов Европы или США не способен предложить такие сумасшедшие условия, какие предлагают в "Аль-Насре".

Напомним, что неделю назад Роналду покинул "Манчестер Юнайтед". Поводом для его ухода послужило скандальное интервью, в котором Криштиану раскритиковал английский клуб и его главного тренера Эрика тен Хага.

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Метки:
Роналду Криштиану Манчестер Юнайтед Саудовская Аравия

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