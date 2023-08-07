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"Сложнее всего придется "Тоболу". Источник - о жеребьевке для казахстанских клубов в еврокубках

"Сложнее всего придется "Тоболу". Источник - о жеребьевке для казахстанских клубов в еврокубках
©ФК "Тобол"

Телеграм-канал Серый CARDINAL высказался об итогах жеребьевки в Лиге Европы и Лиге конференций, сообщают Vesti.kz.

"Астана" в случае прохода привезет в Казахстан знаменитый "Аякс" из Амстердама. В случае вылета в ЛК будет иметь довольно проходимого соперника для выхода в группу.

Можно сказать, что "Актобе" повезло с жеребьевкой. Мог бы попасться "Айнтрахт". Правда, нужно еще пройти румын. Кстати, достаточно сильный соперник - намного крепче "Торпедо".

Сложнее всего придется "Тоболу". Их возможным соперником, скорее всего, станет чешская команда. Постоянный участник еврокубков, в том числе и Лиги чемпионов", - пишет источник.

Отметим, что победитель пары "Сепси" (Румыния) - "Актобе" (Казахстан) встретится в раунде плей-офф Лиги конференций с победителем противостояния "Буде-Глимт" (Норвегия) - "Пюник" (Армения).

Победитель пары "Тобол" (Казахстан) - "Дерри Сити" (Ирландия) сыграет в раунде плей-офф Лиги конференций с победителем противостояния "Виктория Пльзень" (Чехия) - "Гзира Юнайтед" (Мальта).

Если "Астана" не сможет пройти болгарский "Лудогорец" в третьем отборочном раунде Лиги Европы, то попадет в раунд плей-офф Лиги конференций, где встретится с победителем противостояния "Валмиера" (Латвия) - "Партизани" (Албания). Если столичный клуб обыграет "Лудогорец", то в раунде плей-офф ЛЕ сыграет с нидерландским "Аяксом".

Матчи раунда плей-офф Лиги конференций пройдут 24 и 31 августа.

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Метки:
Астана ФК

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