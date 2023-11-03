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Россия сыграет с одной из худших сборных мира

Россия сыграет с одной из худших сборных мира
©rfs.ru

Сборная России по футболу проведет товарищеский матч с Кубой. Встреча состоится 20 ноября в Волгограде, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу РФС.

Это будет третий домашний матч российской сборной в этом году. 26 марта в Санкт-Петербурге подопечные Валерия Карпина обыграли Ирак со счетом 2:0, а 12 октября в Москве победили Камерун - 1:0. 

Сборная Кубы занимает 169-ю строчку из 207 в рейтинге ФИФА.

Отметим, что российские команды отстранены от международных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА из-за событий на Украине.

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Метки:
Сборная России по футболу Куба

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