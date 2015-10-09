Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Футбол
Сегодня 09:06
 

Роналду забил дважды: "Аль-Наср" уничтожил соперника

  Комментарии

Поделиться
Роналду забил дважды: "Аль-Наср" уничтожил соперника ©x.com/AlNassrFC_EN

В третьем туре чемпионата Саудовской Аравии "Аль-Наср" устроил настоящий голевой праздник, обыграв на своём поле "Аль-Рияд" со счётом 5:1, передают Vesti.kz.

Поделиться

В третьем туре чемпионата Саудовской Аравии "Аль-Наср" устроил настоящий голевой праздник, обыграв на своём поле "Аль-Рияд" со счётом 5:1, передают Vesti.kz.

Хозяева добились успеха уже на 6-й минуте усилиями Жоау Феликса. Вскоре преимущество удвоил Кингсли Коман (30-я), а перед перерывом отличился и Криштиану Роналду (33-я). Во втором тайме Феликс оформил дубль (49-я), однако гости сумели ответить точным ударом Мамаду Силлы (51-я). На этом интрига закончилась: Роналду поставил точку во встрече, забив свой второй мяч на 76-й минуте.

"Аль-Наср" с 9 очками лидирует в турнирной таблице, а "Аль-Рияд" занимает 13-е место, имея в активе 3 балла.

В следующем туре, 26 сентября, "Аль-Наср" сыграет на выезде с "Аль-Иттихадом", а 27-го числа "Аль-Рияд" примет дома "Неом".

Чемпионат Испании 2025/26   •   Испания, Барселона   •   Регулярный чемпионат, мужчины
23 сентября 22:00   •   не начат
Эспаньол
Эспаньол
(Барселона)
- : -
Валенсия
Валенсия
(Валенсия)
Кто победит в основное время?
Эспаньол
Ничья
Валенсия
Проголосовало 1 человек

Реклама

Живи спортом!