Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Футбол
Сегодня 15:07
 

Революция в футболе. Как ИИ находит будущих суперзвезд

  Комментарии

Поделиться
Революция в футболе. Как ИИ находит будущих суперзвезд ©instagram.com/fcbarcelona

В Казахстане и многих других странах мира искусственный интеллект стремительно развивается и находит новые области применения, в том числе в футболе, сообщают Vesti.kz

Поделиться

В Казахстане и многих других странах мира искусственный интеллект стремительно развивается и находит новые области применения, в том числе в футболе, сообщают Vesti.kz

А что если сказать, что теперь технологии позволяют находить будущих звезд мирового уровня? Представьте себе ситуацию: тренер произносит команду "найди форварда с напором и решительностью Холанда" или "мне нужен плеймейкер уровня Де Брюйне", - и система подбирает идеальных кандидатов со всего света.

Именно с такой компанией издание The Guardian познакомило своих читателей с Eyeball: лидере цифрового скаутинга.

Этот проект сотрудничает с 13 клубами Английской Премьер-лиги и топ-командами из Испании, Германии, Италии и США, помогая находить будущих футбольных звезд по всему миру.

Система отслеживает более 180 000 молодых футболистов из 28 стран - от европейских футбольных держав до стран Африки. 

Эти технологии переворачивают представление о поиске талантов, делая его более точным и быстрым.


Скауты больше не ограничены просмотром матчей вживую и часами видеозаписей - теперь искусственный интеллект помогает находить футболистов, которые соответствуют даже самым специфическим требованиям клубов.

На основе данных видеозаписей и автоматического трекинга создаются профили футболистов по восьми игровым архетипам.

Например, "современная девятка" включает характеристики таких звезд, как Эрлинг Холанд, Роберт Левандовски и Харри Кейн.

ИИ-система отслеживает абсолютно все: в поле зрения попадают игроки от 12 до 23 лет, а анализ охватывает скорость, количество спринтов, резкие повороты под углом 90 градусов, дистанцию и частоту пробежек.

Благодаря этому тренеры получают полное представление о физической форме и стиле игры спортсмена.


Технология уже используется в странах с богатыми футбольными традициями, таких как Испания и Франция, а также в менее известных футбольных уголках - Гане, Сенегале и даже Буркина-Фасо.

Однако, кроме Eyeball, существует и другая платформа под названием Talnets, созданная бывшим защитником сборной Англии Солом Кэмпбеллом. Она сосредоточена на поиске молодых игроков из Южной Африки, Ганы и стран Восточной Европы.

По словам ее основателя Дарко Станоевски, их цель - сделать отбор более объективным и снизить влияние агентов и внутренних договоренностей на процесс скаутинга.


Однако, несмотря на мощные возможности Искусственного интеллекта в анализе игроков, технологии не могут полностью заменить человеческий опыт тренеров.

ИИ может собирать множество данных, например, как игрок реагирует на стресс, способен ли он сохранять спокойствие в напряженной ситуации или мотивировать команду.

Также при использовании искусственного интеллекта важно, чтобы тренеры умели "читать" данные и доверяли результатам, которые предоставляет "помощник". 

Если система говорит, что у игрока снизилась выносливость, нужно быть уверенным, что это точное измерение, а не ошибка программы.

Для этого нужны прозрачные алгоритмы и умение правильно анализировать данные. Иначе вместо помощи ИИ будет вызывать недоверие и путаницу.


В таком случае, использование ИИ в скаутинге может открыть новые горизонты и для казахстанских игроков, позволяя юным талантам попасть на международный уровень.

Возможно, уже через несколько лет на чемпионатах Европы или мира появятся звезды, обнаруженные благодаря искусственному интеллекту.

Футбол Цифровые технологии Казахстан

Реклама

Живи спортом!