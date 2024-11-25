"Реал" принял решение по 19-летнему таланту: повторит судьбу Эдегора?

Будущее Арды Гюлера в "Реале" становится все менее определенным. По данным Caught Offside, мадридский клуб рассматривает возможность временного расставания с 19-летним турецким полузащитником, чтобы дать ему шанс получить больше игрового времени. За первую половину сезона вундеркинд вышел в стартовом составе "сливочных" всего четыре раза, что вызывает опасения по поводу его развития, передают Vesti.kz.

Такое решение "Реала" может стать отличной новостью для клубов, заинтересованных в аренде Гюлера. Среди главных претендентов оказались: английские "Арсенал" и "Астон Вилла", а также итальянские "Ювентус" и "Милан".

Турецкий талант привлек их внимание благодаря яркой игре в "Фенербахче", которая и подтолкнула мадридцев к подписанию контракта с ним.

Первоначально мадридцы хотели удержать Гюлера и интегрировать его в основную команду. Однако высокая конкуренция на его позиции и ограниченное количество минут на поле не позволили турецкому вундеркинду раскрыть свой потенциал.

Теперь "Реал" готов рассмотреть аренду как возможность для Арды раскрыть свой потенциал и вновь выйти на путь прогресса.

Ситуация Гюлера напоминает историю Мартина Эдегора, который также не смог закрепиться в "Реале" и ушел в "Арсенал" на правах аренды. Впоследствии норвежский полузащитник стал ключевым игроком лондонского клуба, а сейчас носит капитанскую повязку и является одним из лучших игроков английской премьер-лиги.

"Канониры" могу попытаться повторить этот успех, предложив Гюлеру место в составе и подходящую среду для развития.

Кроме того, "Астон Вилла" с ее амбициозным проектом под руководством Унаи Эмери, а также "Милан" и "Ювентус", с их громкими именами и возможностями в Европе, выглядят привлекательными вариантами для молодого игрока.

Тем не менее, приоритетом для Гюлера станет именно игровое время, которое необходимо ему для раскрытия потенциала. Решение "сливочных" об аренде Арды может стать одним из важных моментов в его карьере. Следующий клуб турецкого таланта должен предложить ему не только возможности для прогресса, но и стабильное место в стартовом составе.

Напомним, что в начале июля 2023 года "Реал" официально объявил о подписании шестилетнего контракта с Гюлером. Этот переход стал знаковым, так как футболист отказал "Барселоне" ради мадридского клуба.

В сезоне-2024/2025 Гюлер провел 12 официальных матчей за "Реал". Хотя результативными действиями он пока не отметился, его потенциал остается высоким. Эксперты порталаоценивают игрока в 45 миллионов евро, что доказывает перспективность турецкого вундеркинда.