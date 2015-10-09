Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Футбол
"Реал" обратился к Луису Энрике и получил ответ

"Реал" проявил внимание к главному тренеру "Пари Сен-Жермен" Луису Энрике после его серьёзной травмы. В прошлую пятницу тренер сломал ключицу и перенёс операцию. Клуб отправил ему письмо с пожеланиями успешного восстановления, передают Vesti.kz.

Без учёта соперничества

Как пишет Defensa Central, несмотря на то, что Энрике в своё время был тренером "Барселоны", спортивное соперничество не помешало "Реалу" поддержать бывшего игрока. Тренер парижского клуба выразил благодарность за такой жест.

Восстановление без осложнений

Процесс реабилитации пройдёт без осложнений, и Луис Энрике вскоре сможет вернуться к привычной работе. Единственное, что потребует внимания — постепенное возвращение к интенсивным нагрузкам.

Пример для других клубов

"Реал" славится подобными жестами, отправляя письма игрокам и членам футбольного сообщества, столкнувшимся с травмами или личными трудностями. Ранее аналогичный случай был с Антонио Рюдигером после серьёзной травмы колена.

Поддержка как часть имиджа

Клуб уделяет большое внимание созданию положительного имиджа и демонстрации примерного поведения, что является традицией "Реала" на протяжении всей истории.

Ранее стало известно, что молодой талант выбрал "Реал" вместо Саудовской Аравии, а один из игроков "сливочных" стал главным критиком Хаби Алонсо.

