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Работавший в Казахстане тренер напал на сотрудника СМИ

Работавший в Казахстане тренер напал на сотрудника СМИ
©Кадр из видео

Российский тренер любительской команды "2DROTS" Дмитрий Кузнецов напал на сотрудника СМИ во время матча медиалиги с "Амкалом", передают Vesti.kz со ссылкой на Медиа Карп//футбол и хоккей.

В ходе споров с арбитрами он завалил на газон парня и пнул его ногой.

Позже Кузнецов так объяснил свой поступок:

"Корреспондент выбежал на поле и начал снимать, что случилось с нашим футболистом. Я сказал: "Не надо снимать, уйди". Но он продолжил снимать. Пришлось ему дать пинка", - приводит его слова источник.

Внимание: нецензурная лексика!

Со своей стороны представитель "Медиа Арены" отметил, что никаких правил не нарушал, так как в перерывах и паузах СМИ имеют право выйти на поле и снимать. По его словам, он не тыкал тренеру телефоном в лицо. Однако Кузнецов выбил телефон из его рук и ударил ногой по ноге.

Напомним, что в Казахстане Кузнецов известен по работе в павлодарском "Иртыше" (2018-2019), где был ассистентом и исполнял обязанности главного тренера.

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Метки:
Иртыш ФК КПЛ Футбол

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