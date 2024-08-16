Пророк назвал Осимхену клуб, в котором он "убьет" свою карьеру

Нигерийский пророк и лидер евангелической духовной церкви Элайджа Айоделе, предостерег нападающего итальянского "Наполи" Виктора Осимхена от перехода в лондонский "Челси" этим летом, передают Vesti.kz со ссылкой на Famouspeople.

По его словам, такой переход негативно скажется на карьере игрока, и Осимхен не сможет проявить себя в клубе АПЛ. Айоделе утверждает, что этот шаг может "убить" карьеру футболиста.

Пророк также предупредил, что Нигерийская федерация футбола не должна больше обращаться к Осимхену, если тот решит перейти в лондонский клуб.

"Я хочу быстро дать совет, что Осимхен не должен переходить в "Челси", потому что, если он сделает это, он не будет сиять, и это повредит его карьере. Если Осимхен перейдет в 'Челси', Нигерийская федерация футбола (NFF) не должна больше его вызывать, а его участие в сборной "Супер Орлов" также нужно пересмотреть. У нас есть все необходимое, чтобы подготовиться к чемпионату мира и Кубку наций без него."

Напомним, что ранее "Челси" был заинтересован только в аренде Осимхена. Однако теперь лондонский клуб готов рассмотреть вариант полноценного трансфера, на чем настаивает сам нигериец.

25-летний форвард выступает за "Наполи" с 2020 года. В составе неаполитанцев Осимхен провел 133 матча и забил 76 голов.