Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Мужская зона
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Англия Германия Женский футбол Испания Италия Казахстан(футбол) Лига Европы Лига конференций Лига чемпионов Мировой футбол Россия Сборные Франция
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол
Комментарии

Президент ФИФА оформил хет-трик в матче со сборной Казахстана

Президент ФИФА оформил хет-трик в матче со сборной Казахстана
©instagram.com/kff_resmi

В Доме футбола в Астане состоялся товарищеский матч между Казахстанской федерацией футбола (КФФ) и Международной федерацией футбола (ФИФА), передают Vesti.kz.

Встреча завершилась со счетом 4:4. Президент ФИФА Джанни Инфантино оформил хет-трик за свою команду, еще один гол в свой актив занес Эльхан Маммадов. 

За команду КФФ отличились Адилет Барменкулов, Магомед Адиев, Гани Кайназаров и Рафаэль Гарибян.

Напомним, Инфантино прибыл в Казахстан с официальным визитом и провел встречу с Главой государства Касым-Жомартом Токаевым. Также президент ФИФА принял участие в открытии школьной девичьей лиги Казахстана, а также посетил детский турнир среди частных школ.

Елена РЫБАКИНА - о главных соперницах, победе на "Шлеме" и отношениях с игроком "Челси"

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
КФФ ФИФА

Реклама

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости
Сегодня , 12:39
Футбол
©instagram.com/kff_resmi Президент ФИФА оформил хет-трик в матче со сборной Казахстана
Сегодня , 09:24
Футбол
©Football Whispers Первое чемпионство за 33 года! Где были нынешние игроки и тренер "Наполи" в 1990 году?
Вчера , 14:37
Футбол
©ФК "Актобе" "Он не слабее Астанова". Как в "Актобе" расцвел кандидат в сборную Казахстана
3 мая, 13:02
Футбол
©akorda.kz Глава ФИФА подарил Токаеву именную футболку
3 мая, 11:26
Футбол
©instagram.com/kff_resmi Президент ФИФА прибыл в Казахстан с официальным визитом
3 мая, 09:39
Футбол
©instagram.com/cristiano Роналду сместил Месси с первого места в рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменов мира
3 мая, 09:21
Футбол
©ФК "Вероскронос Цуно" Куда пропал Корейский Месси из "Кайрата"? Ответ может вас шокировать
2 мая, 21:37
Футбол
© Талант из "Актобе" и открытие "Астаны". Кто из игроков рискует выпасть из сборной Казахстана
2 мая, 18:20
Футбол
©ПФК ЦСКА Слуцкий назвал Зайнутдинова игроком без позиции. Мешает ли универсализм карьере лидера сборной Казахстана?
30 апреля, 13:20
Футбол
©ФК "Аль-Наср" "Он все изменил". В Саудовской Аравии высказались о переходе Криштиану Роналду
30 апреля, 12:20
Футбол
©ФК "Челси" Ситуация накаляется? Ряду игроков "Челси" сократят зарплату с нового сезона
30 апреля, 11:20
Футбол
©Instagram.com/fabriziorom/ Новый Месси? 15-летний игрок дебютировал за "Барселону" и установил рекорд
30 апреля, 10:20
Футбол
©ФК "Химки" Прямая трансляция матча РПЛ с участием игрока сборной Казахстана
30 апреля, 08:50
Футбол
©ФК "Астана" Прямая трансляция матчей "Астаны" и "Кайрата" в Кубке Казахстана
29 апреля, 15:33
Футбол
©ФК "Зенит" Шанс для Алипа? Бразильский защитник покинет "Зенит" в мае
29 апреля, 14:50
Футбол
©ФК "Шахтер" Стал известен первый четвертьфиналист Кубка Казахстана
29 апреля, 14:47
Футбол
©twitter.com/FabrizioRomano "Этот сезон запомнят за 7:0 с "Манчестер Юнайтед". Клопп - о результатах "Ливерпуля" и Лиге Европы
29 апреля, 13:03
Футбол
©https://twitter.com/realmadrid Лука Модрич получил травму и рискует пропустить матч "Реала" с "Манчестер Сити"
29 апреля, 12:01
Футбол
©ПФК ЦСКА "Для меня это свои пацаны". Известный российский комик отметил Зайнутдинова в ЦСКА
29 апреля, 11:02
Футбол
©КФФ Стал известен фаворит на пост главного тренера "Аксу"
29 апреля, 10:31
Футбол
©ФК "Левски" "Выход Казахстана на Евро будет случайностью". Стойлов - об "Астане" в ЛЧ, сборной и уровне КПЛ
29 апреля, 10:12
Футбол
©Olimpbet Кто станет первыми четвертьфиналистами Olimpbet-Кубка Казахстана?
29 апреля, 09:42
Футбол
©КФФ Исламхан пошутил над Роналду после его трансфера в "Аль-Наср"
29 апреля, 09:08
Футбол
©ФК "Актобе" Прямая трансляция матчей "Ордабасы" и "Актобе" в Кубке Казахстана
29 апреля, 08:31
Футбол
©ФК "Аль-Наср" Роналду устроил шоу в матче за "Аль-Наср" и забил победный гол
29 апреля, 07:41
Футбол
©AFP Эффект Роналду: руководитель "Аль-Насра" подал в отставку
28 апреля, 20:31
Футбол
©КФФ "Симеоне говорил, что для него нет проблем". Экс-тренер сборной Казахстана - о поле на "Астана Арене"
28 апреля, 12:15
Футбол
©ФК "Манчестер Юнайтед" Голы "Реалу" и английское "подземелье". Где сейчас игроки МЮ, проигравшие "Астане"?
27 апреля, 17:46
Футбол
©ПФК ЦСКА "Его рано отправлять в Италию". Стойлов высказался о перспективах Зайнутдинова
27 апреля, 17:30
Футбол
©ФК "Ахмат" 16 казахстанских футболистов играют в зарубежных лигах. О половине из них ты даже не слышал

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus