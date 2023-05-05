Президент ФИФА оформил хет-трик в матче со сборной Казахстана

В Доме футбола в Астане состоялся товарищеский матч между Казахстанской федерацией футбола (КФФ) и Международной федерацией футбола (ФИФА), передают Vesti.kz.

Встреча завершилась со счетом 4:4. Президент ФИФА Джанни Инфантино оформил хет-трик за свою команду, еще один гол в свой актив занес Эльхан Маммадов.

За команду КФФ отличились Адилет Барменкулов, Магомед Адиев, Гани Кайназаров и Рафаэль Гарибян.

Напомним, Инфантино прибыл в Казахстан с официальным визитом и провел встречу с Главой государства Касым-Жомартом Токаевым. Также президент ФИФА принял участие в открытии школьной девичьей лиги Казахстана, а также посетил детский турнир среди частных школ.

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