Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Vesti.kz требуется спортивный журналист
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Англия Германия Женский футбол Испания Италия Казахстан(футбол) Лига Европы Лига конференций Лига чемпионов Мировой футбол Россия Сборные Франция
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол
Комментарии

"Полный бред". Раскрыты подробности ухода Роналду от известного агента

"Полный бред". Раскрыты подробности ухода Роналду от известного агента
©instagram.com/cristiano

Стали известны подробности разлада в отношениях португальского футболиста Криштиану Роналду и его бывшего агента Жорже Мендеша, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации L'Equipe, отношения между ними окончательно испортились после скандального интервью нападающего журналисту Пирсу Моргану, после чего португалец покинул "Манчестер Юнайтед".

Отмечается, что решение дать это интервью Мендеш назвал "полным бредом". После его выхода он понял, что сотрудничество с Роналду подошло к концу. При этом агент тяжело перенес расставание с Криштиану. Для него это больше сентиментальная, чем финансовая проблема.

"Жорже переживает это как развод. Подобное трудно представить, когда речь идет об агентах такого масштаба, но он чувствует себя одиноко. Словно его бросила жена, а после этого он узнал о ее новом любовнике", - сказал знакомый Мендеша.

Напомним, что в декабре Роналду стал игроком саудовского "Аль-Насра". За новый клуб он провел четыре матча в чемпионате, забил пять голов и отдал два ассиста.

Елена Рыбакина показала паспорт! Чемпионка "Уимблдона" ответила на самые каверзные вопросы

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Роналду Криштиану Манчестер Юнайтед АПЛ Саудовская Аравия

Реклама

Реклама

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Сегодня , 19:56
Футбол
Замена воспитаннику "Барселоны" и огромная зарплата. "Кайрат" подписал новичка с опытом игры в Лиге чемпионов Замена воспитаннику "Барселоны" и огромная зарплата. "Кайрат" подписал новичка с опытом игры в Лиге чемпионов
Сегодня , 18:01
Футбол
Масштабный детский турнир по футболу прошел в Астане Масштабный детский турнир по футболу прошел в Астане
Сегодня , 14:45
Футбол
Доверие Бабаяна и перспективы в сборной Казахстана. В основе "Астаны" неожиданно заиграл воспитанник Доверие Бабаяна и перспективы в сборной Казахстана. В основе "Астаны" неожиданно заиграл воспитанник
Сегодня , 10:06
Футбол
"Полный бред". Раскрыты подробности ухода Роналду от известного агента "Полный бред". Раскрыты подробности ухода Роналду от известного агента
18 февраля, 13:03
Футбол
Экс-футболист "Челси" найден мертвым в Турции Экс-футболист "Челси" найден мертвым в Турции
17 февраля, 23:50
Футбол
Роналду снова зажег в Саудовской Аравии. Двумя ассистами принес клубу победу Роналду снова зажег в Саудовской Аравии. Двумя ассистами принес клубу победу
17 февраля, 18:00
Футбол
В Австралии разгорелся скандал с участием юных футболистов В Австралии разгорелся скандал с участием юных футболистов
17 февраля, 16:00
Футбол
Сейчас он лучший в мире! Рэшфорд проводит феноменальный сезон в составе "МЮ" Сейчас он лучший в мире! Рэшфорд проводит феноменальный сезон в составе "МЮ"
17 февраля, 13:15
Футбол
Экс-игроки "МЮ" и "Барселоны". Главные потери КПЛ среди легионеров Экс-игроки "МЮ" и "Барселоны". Главные потери КПЛ среди легионеров
16 февраля, 19:24
Футбол
Лучший игрок Литвы и вратарь сборной Казахстана. Пять самых недооцененных трансферов КПЛ Лучший игрок Литвы и вратарь сборной Казахстана. Пять самых недооцененных трансферов КПЛ
16 февраля, 14:29
Футбол
Потерял почку, не добрался до Ла Лиги и собрал титулы. Каньяс - один из главных легионеров в истории КПЛ Потерял почку, не добрался до Ла Лиги и собрал титулы. Каньяс - один из главных легионеров в истории КПЛ
15 февраля, 15:56
Футбол
Зажигал в "Атырау" и хотел уйти из КПЛ. "Актобе" подписал новичка, заявившего, что он никогда туда не перейдет Зажигал в "Атырау" и хотел уйти из КПЛ. "Актобе" подписал новичка, заявившего, что он никогда туда не перейдет
15 февраля, 13:20
Футбол
Улучшенный контракт и поздняя реакция "Астаны". Почему Астанов не ушел из "Ордабасы" Улучшенный контракт и поздняя реакция "Астаны". Почему Астанов не ушел из "Ордабасы"
15 февраля, 11:10
Футбол
"Астана" надумала "вернуть" Кабанангу и Твумаси? Интересное наблюдение со стороны "Астана" надумала "вернуть" Кабанангу и Твумаси? Интересное наблюдение со стороны
14 февраля, 18:43
Футбол
Контакты с агентом Зинченко и путь в РПЛ? Уедет ли еще один воспитанник "Кайрата" в "Зенит" Контакты с агентом Зинченко и путь в РПЛ? Уедет ли еще один воспитанник "Кайрата" в "Зенит"
14 февраля, 14:13
Футбол
Обожают в Беларуси и ненавидели на родине. "Украинский Халк" разорвет КПЛ? Обожают в Беларуси и ненавидели на родине. "Украинский Халк" разорвет КПЛ?
14 февраля, 13:15
Футбол
Долгожданное возвращение ЛЧ: самое основное о сегодняшних матчах 1/8 финала Долгожданное возвращение ЛЧ: самое основное о сегодняшних матчах 1/8 финала
13 февраля, 22:12
Футбол
"Я говорил ему, что это топ-клуб". Казахстанский защитник высоко оценил французского новичка "Астаны" "Я говорил ему, что это топ-клуб". Казахстанский защитник высоко оценил французского новичка "Астаны"
13 февраля, 12:00
Футбол
В "Астану" или "Ордабасы": будет ли Меркель играть в КПЛ? В "Астану" или "Ордабасы": будет ли Меркель играть в КПЛ?
13 февраля, 10:50
Футбол
Обидел клуб? Бывший игрок "Астаны" разозлил президента команды Ла Лиги Обидел клуб? Бывший игрок "Астаны" разозлил президента команды Ла Лиги
12 февраля, 14:43
Футбол
25-летний вратарь умер после отбитого пенальти 25-летний вратарь умер после отбитого пенальти
11 февраля, 00:00
Футбол
Роман Абрамович нашел новый клуб Роман Абрамович нашел новый клуб
10 февраля, 23:20
Футбол
Александр Меркель сообщил плохие новости Александр Меркель сообщил плохие новости
10 февраля, 18:40
Футбол
Поздравлял Боранбаева и выходил на "Актобе". Мог ли Дзюба оказаться в КПЛ? Поздравлял Боранбаева и выходил на "Актобе". Мог ли Дзюба оказаться в КПЛ?
10 февраля, 14:45
Футбол
Бразильский конкурент за 40 миллионов евро. У Алипа снова проблемы "Зените" Бразильский конкурент за 40 миллионов евро. У Алипа снова проблемы "Зените"
10 февраля, 13:35
Футбол
Видео 46 голов CR7: все покеры и пента-трики Криштиану Роналду за карьеру Видео 46 голов CR7: все покеры и пента-трики Криштиану Роналду за карьеру
9 февраля, 17:26
Футбол
"Звонили игрокам сборной Казахстана, но...". Алиев - о трансферах "Кызыл-Жара" и сокращении КПЛ "Звонили игрокам сборной Казахстана, но...". Алиев - о трансферах "Кызыл-Жара" и сокращении КПЛ
9 февраля, 14:05
Футбол
Драки с тренером и политическое влияние. Игрок молодежной сборной Казахстана уехал в самый странный клуб РПЛ Драки с тренером и политическое влияние. Игрок молодежной сборной Казахстана уехал в самый странный клуб РПЛ
9 февраля, 10:17
Футбол
"Реал" разгромил соперника и вышел в финал клубного чемпионата мира "Реал" разгромил соперника и вышел в финал клубного чемпионата мира
8 февраля, 15:00
Футбол
Сборная Бельгии по футболу назначила нового тренера после провала на ЧМ-2022 Сборная Бельгии по футболу назначила нового тренера после провала на ЧМ-2022

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 727 3 888 129

+7 700 388 81 09

pavel@tn.kz

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus