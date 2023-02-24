Поездка в Казахстан отменяется. Экс-звезда "Реала" нашел новый клуб

Известный бразильский футболист Марсело определился с новым клубом после уходе из греческого "Олимпиакоса", сообщает корреспондент Vesti.kz.

34-летний ветеран вернулся в родной "Флуминенсе", где и начинал свою карьеру. Но лучший этап его карьеры прошел в мадридском "Реале", цвета которого он защищал в период 2007-2022 годов.

Контракт с "Флуминенсе" подписан до конца 2024 года.

Напомним, Марсело является лучшим другом Игиты, который является основным вратарем "Кайрата" и сборной Казахстана по футзалу. Ранее Игита приглашал его в Алматы, а приезд экс-звезды "Реала" не исключался этим летом.

Марсело вызывался в сборную Бразилии с 2006 по 2018 годы, в ее составе он провел 58 матчей и забил шесть голов.

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