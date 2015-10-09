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Озвучена баснословная зарплата финалиста Лиги чемпионов в новом клубе

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Озвучена баснословная зарплата финалиста Лиги чемпионов в новом клубе ©instagram.com/inter

3 июня Симоне Индзаги официально завершил работу главным тренером миланского "Интера". По информации итальянских инсайдеров Фабрицио Романо и Николо Скиры, уже в ближайшие дни ему предстоит новый вызов - Индзаги возглавит саудовский клуб "Аль-Хиляль", сообщают Vesti.kz.

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3 июня Симоне Индзаги официально завершил работу главным тренером миланского "Интера". По информации итальянских инсайдеров Фабрицио Романо и Николо Скиры, уже в ближайшие дни ему предстоит новый вызов - Индзаги возглавит саудовский клуб "Аль-Хиляль", сообщают Vesti.kz.

Согласно данным, специалист подпишет с клубом контракт на три года с зарплатой в 25 миллионов евро в год. В соглашении также предусмотрены бонусы, а срок действия договора рассчитан до лета 2027 года.

Индзаги отправится в Саудовскую Аравию уже сегодня, а на следующей неделе его новая команда примет участие в клубном чемпионате мира.

Напомним, что Индзаги стал главным тренером "Интера" в 2021 году. За время его руководства команда выиграла чемпионат Италии в 2024 году, дважды - Кубок Италии (2022 и 2023), а также трижды - Суперкубок Италии (2021, 2022 и 2023).

Несмотря на крупное поражение в финале Лиги чемпионов 2025 года от ПСЖ (0:5), Индзаги вывел "Интер" в два финала этого престижного турнира - в 2023 и 2025 годах.

Лига наций 2024/25   •   Германия, Штутгарт   •   1/2 финала, мужчины
5 июня 23:45   •   не начат
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