Объявлено о трансфере опального футболиста

Дортмундская "Боруссия" подписала контракт с 23-летним игроком атаки Джейдоном Санчо. Англичанин, в настоящее время принадлежащий "Манчестер Юнайтед", арендован до 30 июня 2024 года, сообщают Vesti.kz.

"Джейдон - настоящий игрок, и я с нетерпением жду его возвращения в черно-желтую команду. Он знает этот город, наших болельщиков и наш клуб. Несмотря на то, что в последние месяцы он не участвовал в матчах, мы уверены, что он быстро освоится в команде, вернется к своей лучшей форме и использует свои качества, чтобы помочь нам достичь наших целей на сезон", - сказал спортивный директор клуба Себастьян Кель.

Игрок также рад вернуться в бывший клуб:

"Когда я сегодня вошел в раздевалку, то почувствовал себя как дома. Я знаю этот клуб изнутри, я всегда был очень близок к здешним болельщикам и никогда не терял связи с людьми, стоящими у руля. Не могу дождаться, когда снова увижу своих товарищей по команде, выйду на поле, буду играть в футбол с улыбкой на лице, забивать голы и помогать им квалифицироваться в Лигу чемпионов", - подчеркнул Джейдон Санчо.

23-летний игрок сборной Англии провел 137 матчей (50 голов/64 передачи) за дортмундскую "Боруссию" в период с 2017 по 2021 год, после чего он перешел в "Манчестер Юнайтед" за 85 миллионов евро. Однако в английской премьер-лиге не заиграл, в 58 матчах забил 9 голов и сделал 6 результативных передач. При этом у него возник конфликт с нынешним наставником "красных дьяволов" Эриком тен Хагом, вследствие чего и было решено отдать его в аренду "Боруссии".