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Новое тренерское назначение в казахстанском футболе: детали

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Новое тренерское назначение в казахстанском футболе: детали ©ФК "Шахтер"

Футбольный клуб "Шахтер" (Караганда) назначил казахстанца Александра Кузнецова исполняющим обязанности главного тренера основной команды, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.

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Футбольный клуб "Шахтер" (Караганда) назначил казахстанца Александра Кузнецова исполняющим обязанности главного тренера основной команды, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.

Решение принято в связи с временным отсутствием Андрея Финонченко по семейным причинам.

Александр Кузнецов обладает тренерской лицензией категории UEFA Pro и имеет обширный опыт работы: он провел более 100 матчей на международном уровне, возглавляя различные юношеские и молодежные сборные Казахстана.


Перед специалистом поставлены важные задачи - сохранить конкурентоспособность команды, развивать молодежных игроков, а также продолжать реализацию единой клубной философии. Кроме того, Кузнецову предстоит усилить системную работу между первой командой и футбольным центром.

Особое внимание будет уделено интеграции перспективных воспитанников в основной состав и укреплению взаимодействия между тренерскими штабами на всех уровнях.

На данный момент "Шахтер" занимает второе место в первой лиге Казахстана, набрав 23 очка в 10 матчах.

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