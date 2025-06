Неймар принял решение о будущем и подписал контракт

Звездный бразильский нападающий Неймар официально продлил контракт с клубом "Сантос", в котором начиналась его профессиональная карьера, передают Vesti.kz.

Соглашение заключено до конца 2025 года с возможностью продления по завершении срока действия.

Презентация сопровождалась словами самого игрока:

Onde tudo começou. Onde nunca vai acabar! ♾️



Neymar assinou nesta terça-feira (24) a renovação de contrato com o Peixão até o fim de 2025, com possibilidade de renovação após o término do vínculo. pic.twitter.com/IJx1HfYakx