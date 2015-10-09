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Неймар принял решение о будущем и подписал контракт

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Неймар принял решение о будущем и подписал контракт ©Depositphotos/A.Paes

Звездный бразильский нападающий Неймар официально продлил контракт с клубом "Сантос", в котором начиналась его профессиональная карьера, передают Vesti.kz.

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Звездный бразильский нападающий Неймар официально продлил контракт с клубом "Сантос", в котором начиналась его профессиональная карьера, передают Vesti.kz.

Соглашение заключено до конца 2025 года с возможностью продления по завершении срока действия.

Презентация сопровождалась словами самого игрока:

"Там, где все началось. Там, где это никогда не закончится".

"Сантос", также известный как Peixão (в переводе с португальского - "большая рыба"), стал для Неймара первой профессиональной командой. В составе клуба он дебютировал в 2009 году и за несколько лет стал одной из главных звезд бразильского футбола, прежде чем перейти в "Барселону".

Он также играл за французский "Пари Сен-Жермен" и саудовский "Аль-Хиляль".

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