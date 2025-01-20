Неймар предложил "Аль-Хилялю" рассрочку на 35 миллиардов: подробности

Бразильская звезда Неймар стремится расторгнуть контракт с саудовским клубом "Аль-Хиляль", сообщает издание Ge Globo. 32-летний футболист готов пойти на уступки, чтобы облегчить финансовую нагрузку клуба: он предлагает выплатить оставшиеся 65 миллионов евро (около 35 миллиардов тенге), которые полагаются ему по соглашению, в рассрочку на более длительный срок, передают Vesti.kz.

Таким образом, Неймар хочет найти компромисс, чтобы ускорить процесс расторжения контракта с "Аль-Хилялем".

В текущем сезоне бразилец провел всего два матча на клубном уровне и не отметился результативными действиями, что стало причиной недовольства со стороны тренерского штаба.

По словам главного тренера "Аль-Хиляля" Жорже Жезуша, бразильский нападающий не соответствует интенсивности тренировочного процесса команды. На этом фоне появилась информация, что Неймар ведет активные переговоры о возвращении в "Сантос" - клуб, где началась его профессиональная карьера.

"Сантос" уверен в скором возвращении своей звезды, и это может произойти уже к середине 2025 года.

Клуб и игрок предварительно договорились о шестимесячном контракте, который будет подписан только после окончательного расторжения соглашения с "Аль-Хилялем". Переговоры с саудовской стороной не проходят легко, однако стороны ищут компромисс.

Ситуация продолжает развиваться, и решение может быть принято уже к концу января. Если все пойдет по плану, Неймар сможет выйти на поле в рамках чемпионата Бразилии, представляя "Сантос".

Однако пока остается много вопросов, которые необходимо урегулировать, прежде чем болельщики увидят своего кумира в знакомой футболке.

Напомним, что "Сантос" надеется как можно скорее получить одобрение "Аль-Хиляля" на возвращение Неймара, который начал свою карьеру в этом клубе и блистал на поле с 2009 по 2013 год.

После успеха в Бразилии он перешел в "Барселону" за 88 миллионов евро, откуда в 2017-м за рекордные 222 миллиона его купил "Пари Сен-Жермен". В 2023 году Неймар стал игроком "Аль-Хиляля", заключив контракт на 90 миллионов евро.