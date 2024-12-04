Несчастный случай в Кубке Азербайджана: футболиста увезли с поля на скорой (Видео)

В матче 1/8 финала Кубка Азербайджана по футболу между командами "Туран Товуз" и "Сабах" произошел несчастный случай, передают Vesti.kz со ссылкой на Oxu.az.

Инцидент произошел на 22-й минуте игры. Защитник хозяев Денис Марандич получил серьезную травму - двойной перелом ноги, пытаясь помешать сопернику пробить по воротам. В результате нападающий "Сабаха" Павол Шафранко вместо мяча ударил по ноге соперника, который с криком повалился на газон.

Марандич был вынужден покинуть поле на машине скорой помощи.

Пресс-секретарь "Туран Товуз" Сулейман Тагизаде сообщил, что игрока доставят из Гянджинской центральной клинической больницы в Баку.

"У футболиста диагностированы полный перелом малоберцовой кости со смещением и перелом большеберцовой кости без смещения, на ногу наложили гипсовую повязку. По заключению врача клуба и специалистов больницы, планировалось прооперировать футболиста в Баку, но при необходимости операцию можно провести и за границей. Однако хирургическое вмешательство возможно только после того, как рассосется гематома на ноге", - заявил Тагизаде.

Стоит отметить, что матч завершился драматичной серией пенальти после ничьей 2:2 в основное время.

Более точными в этой дуэли оказались футболисты "Сабаха", обеспечившие себе место в четвертьфинале Кубка. Их следующим соперником станет победитель встречи между "Сумгайытом" и МОИКом.