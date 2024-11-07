Нелепый поступок футболиста подарил сопернику победу в Лиге чемпионов

В матче четвертого тура общего этапа Лиги чемпионов "Астон Вилла" играла на выезде с "Брюгге". Встреча запомнилась спорным эпизодом, повлиявшим на ее исход. В начале второго тайма бельгийский клуб получил право на пенальти, вызвавший немало споров, передают Vesti.kz.

На 52-й минуте случился один из самых нелепых эпизодов матча. Голкипер "Астон Виллы" Эмилиано Мартинес отдал мяч, чтобы его разыграли, а защитник Тайрон Мингс, не разобравшись в ситуации, взял мяч руками... Судья расценил это как нарушение и без колебаний указал на 11-метровую отметку.

К "точке" подошел атакующий полузащитник "Брюгге" Ханс Ванакен. Сохраняя хладнокровие, он отправил мяч прямо по центру ворот, в то время как голкипер "Виллы" бросился в угол. Итог — 1:0 в пользу бельгийцев.

После этого британцы пытались отыграться, но все тщетно.

В итоге, этот пенальти предопределил исход встречи: "Брюгге" удержал минимальное преимущество, оставив "Астон Виллу" ни с чем — без очков и с горькими размышлениями о роковой ошибке своего защитника.