Названы преимущества проведения Суперкубка Казахстана в Турции

Казахстанский спортивный комментатор Ермухамед Маулен поразмышлял над идеей проведения Суперкубка Казахстана-2024 на территории Турции. Он видит в этом сразу несколько плюсов, сообщают Vesti.kz.

Ранее в СМИ появлялась информация, что первый турнир нового сезона может пройти в Турции. Маулен прокомментировал эту мысль следующим образом:

"Похоже, что это будет очень интересно. Все казахстанские клубы проводят свои учебно-тренировочные сборы в Турции. По итогам всех сборов четыре команды поспорят за Суперкубок. В нашей стране есть проблема со стадионами, а в Анталье таких проблем нет. Во-вторых, сразу две-три компании в Турции изъявляют желание быть спонсорами турнира. Кроме того, этот турнир турецкое телевидение покажет у себя. Снимут сами, а еще предоставят трансляцию телеканалу Qazsport. Игроки этих четырех клубов попадут на глаза президентов и тренеров турецких клубов. От этой идеи не проиграет никто. Однако то, о чем я говорю - все мои мысли пока в разряде идей. Еще ничего не подтверждено. Но есть желание, чтобы все было именно так", - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее поступала информация, что призовой фонд Суперкубка Казахстана-2024 составит 40 миллионов тенге. Однако эта сумма была рассчитана на двух участников. Что же касается идеи проведения турнира в Турции, то там рассматривается участие сразу четырех клубов.