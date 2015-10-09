Названо уникальное качество Дембеле после вручения "Золотого мяча"

Полузащитник "Баварии" Серж Гнабри высказался о победе Усмана Дембеле в борьбе за "Золотой мяч", сообщают Vesti.kz.

Игрок ПСЖ стал лучшим футболистом мира по итогам сезона-2024/2025, опередив Ламина Ямаля из "Барселоны".

"Думаю, что Усман Дембеле обладает невероятными способностями за счет умения успешно играть двумя ногами. Это то, чем вряд ли может похвастаться любой другой игрок в мире.

Тем не менее должен сказать, что Килиан Мбаппе – это тоже грозный футболист, и за последние несколько лет он стал одним из лучших игроков в мире", – приводит слова полузащитника "Баварии" Sky Sport.