Названа самая непредсказуемая группа на Евро-2024

Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился мнением о самой непредсказуемой группе предстоящего в Германии чемпионата Европы по футболу, сообщают Vesti.kz.

"Скорее всего, самой непредсказуемой будет группа В, в которой играют сборные Италии, Испании, Хорватии и Албании. Недавно был товарищеский матч между Португалией и Хорватией. Хорваты взяли и победили, причем именно переиграли соперника. Я думал, что Хорватия сейчас не на высшем уровне. Но оказалось, что вполне в нормальном состоянии. А португальцы ведь тоже в порядке. Хотя по товарищеским встречам, конечно, не стоит делать серьезные выводы.

Чем все закончится в этой группе, не сможет ответить никто. Футбол этим и прекрасен", - приводит слова Мостового Vprognoze.ru.