Футбол
"Мы их уничтожим". В "Кайрате" оставили послание "Реалу" перед матчем в ЛЧ

"Мы их уничтожим". В "Кайрате" оставили послание "Реалу" перед матчем в ЛЧ Жоржиньо.

Португальский нападающий "Кайрата" Жоржиньо высказался о предстоящей игре с мадридским "Реалом" в основном этапе Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.

На аккаунте алматинского клуба появилось видео, где игрокам дарят бумажные стикеры. Один из них был посвящён успешной квалификационной кампании "жёлто-чёрных" в главном еврокубке: "Кайрат" изображён в чёрном обличии "смерти с косой", а его соперники на этапе квалификации - жертвы.

"Мы уничтожим их. Следующие - "Реал Мадрид". Мы убьём их", — сказал Жоржиньо.

Напомним, впервые в истории алматинский "Кайрат" вышел в основной этап Лиги чемпионов. Свой дебютный матч команда проведёт 30 сентября на "Центральном" стадионе против мадридского "Реала". Кроме того, в Алматы приедут "Брюгге" из Бельгии, греческий "Олимпиакос" и кипрский "Пафос".

Гостевые встречи ждут алматинцев с европейскими грандами — миланским "Интером", лондонским "Арсеналом", лиссабонским "Спортингом" и датским "Копенгагеном". Расписание матчей "Кайрата" в ЛЧ доступно здесь.

Отборочный турнир Чемпионата мира 2026. Европа   •   Казахстан, Астана   •   Групповой этап, мужчины
Сегодня 19:00   •   идёт
Казахстан
Казахстан
0:0
Уэльс
Уэльс
Кто победит в основное время?
Казахстан
Ничья
Уэльс
Проголосовало 679 человек

Живи спортом!