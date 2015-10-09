"Мы их уничтожим". В "Кайрате" оставили послание "Реалу" перед матчем в ЛЧ

Португальский нападающий "Кайрата" Жоржиньо высказался о предстоящей игре с мадридским "Реалом" в основном этапе Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.

На аккаунте алматинского клуба появилось видео, где игрокам дарят бумажные стикеры. Один из них был посвящён успешной квалификационной кампании "жёлто-чёрных" в главном еврокубке: "Кайрат" изображён в чёрном обличии "смерти с косой", а его соперники на этапе квалификации - жертвы.

"Мы уничтожим их. Следующие - "Реал Мадрид". Мы убьём их", — сказал Жоржиньо.

Напомним, впервые в истории алматинский "Кайрат" вышел в основной этап Лиги чемпионов. Свой дебютный матч команда проведёт 30 сентября на "Центральном" стадионе против мадридского "Реала". Кроме того, в Алматы приедут "Брюгге" из Бельгии, греческий "Олимпиакос" и кипрский "Пафос".

Гостевые встречи ждут алматинцев с европейскими грандами — миланским "Интером", лондонским "Арсеналом", лиссабонским "Спортингом" и датским "Копенгагеном". Расписание матчей "Кайрата" в ЛЧ доступно здесь.

