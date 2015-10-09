Модричем восхитились после победы Хорватии в отборе ЧМ-2026

Главный тренер сборной Хорватии по футболу Златко Далич прокомментировал игру Луки Модрича в матче против Черногории в отборочном цикле чемпионата мира-2026, сообщают Vesti.kz.

Хорваты на своём поле разгромили соперника со счётом 4:0. Модрич отдал результативную передачу на Кристиана Якича, который забил первый гол на 35-й минуте встречи.

- Лука Модрич отпраздновал 40-й день рождения ещё одной отличной игрой.

"Снова доказал: чем старше, тем лучше. То, как он играет, фантастично, такое редко встретишь в мире. С таким уровнем амбиций он ведёт сборную, не хочет сдаваться, стремится, чтобы мы поехали в Америку — это наша цель, а также шанс, чтобы там что-то хорошее произошло для нас", — цитирует Далича Jutarnji List.

Следующие матчи пройдут 9 октября: Чехия — Хорватия и Фареры — Черногория.

Группа L

Хорватия — 12 очков (4 матча)

Чехия — 12 очков (5 матчей)

Фареры — 6 очков (5 матчей)

Черногория — 6 очков (5 матчей)

Гибралтар — 0 очков (5 матчей)