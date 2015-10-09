Месси вышел на замену и через две минуты забил гол

"Интер Майами" одержал домашнюю победу над "Филадельфией" (2:1) в рамках регулярного сезона МЛС, сообщают Vesti.kz.

В составе хозяев забитыми мячами отметились Роберт Тейлор (23-я минута) и Лионель Месси (57-я). Единственный гол гостей записал на свой счет Даниэль Газдаг (80-я).

Интересно, что Месси появился на поле только на 55-й минуте, а уже через две минуты забил победный мяч после передачи Луиса Суареса.

Этот гол позволил аргентинцу продлить свою впечатляющую результативную серию (5+2) до шести матчей с начала сезона во всех турнирах.

Ранее Месси пропустил два отборочных матча сборной Аргентины на ЧМ-2026 из-за травмы приводящей мышцы.

"Интер Майами" возглавляет Восточную конференцию МЛС с 13 очками, а "Филадельфия" идет второй, уступая лидеру всего один балл.