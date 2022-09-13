Между Мбаппе и Неймаром снова возник конфликт

Между футболистами "Пари Сен-Жермена" Килианом Мбаппе и Неймаром снова произошел конфликт, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на Goal.com.

Бразильца не устраивает эгоистичное поведение француза на поле. Мбаппе, в свою очередь, недоволен растущим авторитетом Неймара в раздевалке.

Напомним, что ранее у игроков был конфликт из-за исполнения 11-метровых ударов. Бразильца не устроил тот факт, что француза назначили штатным пенальтистом команды. Кроме того, Мбаппе летом обращался к руководству ПСЖ с просьбой продать Неймара, но позже стало известно, что спортивный директор команды урегулировал конфликт.

Мбаппе в этом сезоне Лиги 1 провел шесть матчей, забив семь голов. В активе Неймара семь голов и шесть ассистов.



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