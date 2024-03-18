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"Манчестер Сити" нашел замену Де Брюйне

"Манчестер Сити" нашел замену Де Брюйне
©twitter.com/ManCity

Английский "Манчестер Сити" рассматривает несколько кандидатов на место бельгийского полузащитника Кевина Де Брюйне на случай его ухода, сообщают Vesti.kz.

По информации TodoFichajes в их числе значится 22-летний испанец Алекс Баэна из "Вильярреала".

Впрочем, подписание Баэны является непростым предприятием, поскольку действующий контракт игрока с "Вильярреалом" рассчитан до 2028 года.

Кроме того, за игрока "подводников" может быть выставлен значительный ценник. По информации Transfermarkt он оценивается в 25 миллионов евро. В сезоне 2023/24 Баэна провел 37 матчей, в которых забил пять голов и сделал 13 голевых передач.

Отметим, что 32-летний Де Брюйне с 2015 года выступает за "горожан". По данным Transfermarkt его стоимость составляет 60 миллионов евро.

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Метки:
Манчестер Сити Де Брюйне Кевин Футбольные трансферы

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