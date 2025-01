"Ман Сити" переманил звезду Бундеслиги: известны детали контракта и сумма трансфера

Один из лучших бомбардиров Бундеслиги Омар Мармуш близок к переходу в английский "Манчестер Сити". Ранее за 25-летнего форварда боролись "Арсенал", "Ливерпуль" и "Тоттенхэм", но игрок "Айнтрахта" принял решение продолжить карьеру в стане "горожан". Переговоры между клубами находятся на финальной стадии, передают Vesti.kz.

Руководство "Айнтрахта" изначально не собиралось отпускать своего ключевого игрока зимой, однако египетский нападающий сам настаивал на трансфере.

Для Омара переход в "Манчестер Сити" стал приоритетом, так как он считает это шагом вперед в своей карьере.

Авторитетный инсайдерсообщил, что стороны уже согласовали основные детали, а контракт Омара с "Сити" будет рассчитан на пять лет.

Хотя точная сумма сделки не разглашается, по слухам, "горожане" готовы заплатить за переход Мармуша около 60 миллионов евро.

Omar #Marmoush is getting closer to #ManchesterCity from #EintrachtFrankfurt. Ready a 5-years contract. #transfers #MCFC