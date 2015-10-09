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Луис Суарес взялся за старое в матче Лиги чемпионов и попал на видео

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Луис Суарес взялся за старое в матче Лиги чемпионов и попал на видео ©ФК "Интер Майами"

Луис Суарес снова напомнил миру о своей "визитной карточке" и дело едва не дошло до нового скандала. На этот раз - в Лиге чемпионов КОНКАКАФ, передают Vesti.kz

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Луис Суарес снова напомнил миру о своей "визитной карточке" и дело едва не дошло до нового скандала. На этот раз - в Лиге чемпионов КОНКАКАФ, передают Vesti.kz

Во время ответного матча между "Интер Майами" и "Лос-Анджелесом" (3:1), на последних минутах встречи на поле вспыхнули эмоции. Началась потасовка, в центре которой и оказался уругвайский нападающий.

Один из игроков потянул Суареса за майку, и Луис, не узнав "обидчика", резко повернулся с явным намерением "ответить" зубами.

Однако, в последний момент он остановился: "нарушителем спокойствия" оказался вовсе не соперник, а партнер по команде - Жорди Альба. Инцидент завершился без последствий, но вспышка была вполне узнаваемой.

Напомним, что первый "укус" Суарес совершил еще в 2013 году, когда, выступая за "Ливерпуль", он вцепился в руку Бранислава Ивановича в матче против "Челси". Тогда форвард схлопотал 10-матчевую дисквалификацию.

А в 2014 году - уже в составе сборной Уругвая - Луис укусил Джорджо Кьеллини прямо на чемпионате мира. За это ФИФА отстранила его от всех футбольных мероприятий на четыре месяца и лишила участия в девяти играх сборной.

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