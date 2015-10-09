"Лучше вернусь на ферму". Известный тренер отверг вариант с "Барселоной"

Маурисио Почеттино, ныне главный тренер сборной США, поделился своим мнением - никакие обстоятельства не заставят его принять предложение испанской "Барселоны", передают Vesti.kz.

В интервью beIN Sports аргентинец напомнил свою знаменитую фразу:

"Я скорее вернусь в Аргентину и буду работать на ферме, чем возглавлю "Барсу".

Эти слова по-прежнему отражают его позицию:

"Я всегда отождествлял себя с "Эспаньолом". Мне часто говорят: "А что, если "Барса" все же сделает предложение?" Но мой ответ остается прежним — я не стану тренировать этот клуб. Это не вопрос неуважения, просто у меня другая философия".

Аргентинец также раскритиковал девиз "сине-гранатовых" о том, что "Барса" больше, чем клуб":

"Что это значит? Что детям нужно внушать определенные идеи? Я считаю, в этом есть ошибка. У каждой команды своя культура. "Барса" — великий клуб, но мне ближе независимость и самобытность "Эспаньола". Я убежден, что именно он, а не "Барселона", по-настоящему отражает дух Каталонии".

Напомним, Почеттино играл за "Эспаньол" с 1994 по 2000 и с 2004 по 2006 годы, а затем вернулся в клуб в 2009-м и до 2012-го был его главным тренером.