Левандовски в огне, но "Барса" хочет от него избавиться и нашла звездную замену

"Барселона" начала задумываться о будущем своей атакующей линии, ведь 36-летний Роберт Левандовски, несмотря на свою важную роль в команде, не может играть вечно. Каталонский клуб активно ищет подходящую замену польскому нападающему - одним из главных кандидатов на эту роль стал сербский форвард "Ювентуса" Душан Влахович, передают Vesti.kz.

Роберт Левандовски, польский нападающий "Барселоны" и капитан национальной сборной Польши, продолжает оставаться одной из ключевых фигур мирового футбола. За свою впечатляющую карьеру он участвовал в четырех чемпионатах Европы (2012, 2016, 2020, 2024) и двух чемпионатах мира (2018, 2022), завоевывая признание, как один из лучших нападающих планеты.

Одна из самых известных вех Роберта карьеры связана с "Боруссией", где он забил 103 гола в 187 матчах. Однако его старт был нелегким: в первые месяцы Левандовски проигрывал конкуренцию Лукасу Барриосу, а немецкие СМИ даже дали ему нелестное прозвище "Lewandoofski" (что можно перевести как "глупый Левандовски"). Несмотря на это, Роберт продолжил прогрессировать и завоевывать признание.

Переход Роберта в мюнхенскую "Баварию" стал одной из главных сенсаций в футбольном мире. Летом 2014 года Левандовски принял решение не продлевать контракт с дортмундским клубом и подписал пятилетнее соглашение с "Баварией" на правах свободного агента. Это решение вызвало шок среди болельщиков "Боруссии", так как польский нападающий уходил в стан главного клубного соперника.

Это был переход, который существенно усилил "Баварию", и вскоре Левандовски стал ключевым игроком мюнхенского клуба.

Уже в первом сезоне он продемонстрировал свою невероятную результативность, забивая в матчах Бундеслиги, Лиги чемпионов и Кубка Германии.

Именно в "Баварии" он достиг наибольших высот, забив 222 гола в 240 матчах, а это фантастический коэффициент - 0,92 гола за игру.

Эти рекорды ставят его в один ряд с величайшими нападающими в истории мирового футбола. В Германии его называют живой легендой за "нескончаемые" достижения и рекорды.

В 2020 году Левандовски выиграл Лигу чемпионов УЕФА в составе "Баварии", забив 15 голов в турнире, и стал лучшим бомбардиром турнира. Это был его первый трофей Лиги чемпионов, который стал важным моментом в его блестящей карьере.

Через два года звездный поляк перешел в "Барселону", подписав контракт до 2026 года. Этот трансфер был очень важным для каталонского клуба, поскольку Левандовски принес с собой опыт и мастерство, необходимые для возрождения команды на европейской арене

Роберт сразу же стал ключевой фигурой в атаке "Барселоны", продолжив забивать с той же результативностью, к которой он привык в "Баварии​".

Левандовски является капитаном сборной Польши и многократно признавался лучшим футболистом своей страны.

Он неоднократно становился обладателем награды "Футболист года" в Польше, а в 2021 году получил престижную награду FIFA "The Best", обойдя таких конкурентов, как Лионель Месси и Криштиану Роналду.

А в сезоне-2020/2021 Левандовски установил рекорд Бундеслиги, забив 41 гол за сезон, побив тем самым достижение легенды Герда Мюллера, который держался на вершине немецкого футбола более 40 лет.

В сезоне-2024/2025 Левандовски мощно стартовал в чемпионате Испании.

Звездный форвард забил 12 голов в Ла Лиге, а еще два мяча добавил в основном раунде Лиги чемпионов. Тем не менее, Левандовски не вечен, и с его возможным уходом на горизонте подписание Душана Влаховича могло бы стать стратегически важным шагом для "Барселоны".

Этот трансфер не только укрепил бы атакующую линию команды, но и стал бы символом смены поколений, позволяя сохранить традиции клуба и обеспечить стабильные голевые успехи на долгие годы вперед.

24-летний Влахович уже зарекомендовал себя, как один из самых перспективных нападающих Европы.

Сочетание физической мощи, отличного голевого чутья и умения работать на команду делают его идеальным кандидатом на роль центрального форварда в "Барсе".

Каталонский клуб высоко ценит нападающих, которые не только забивают, но и активно участвуют в построении атак, что идеально совпадает с игрой Влаховича.

Душан начал свой путь в футболе с детства, пройдя через академию белградского клуба "Партизан", одного из крупнейших в Сербии.

Уже в 15 лет он подписал свой первый профессиональный контракт с сербским клубом, что сделало его одним из самых молодых игроков в истории клуба. Влахович быстро закрепился в основном составе и обратил на себя внимание европейских скаутов благодаря своей впечатляющей комплектации.

Его физические данные вызывают восхищение: при росте 190 см он не только уверенно доминирует в воздухе, но и с ранних лет обладает мощным ударом с обеих ног.

Добавьте к этому его выдающееся тактическое чутье и умение находить свободные зоны на поле — и перед вами нападающий, представляющий серьезную угрозу для любой защиты.

В 2018 году Влахович подписал контракт с итальянской "Фиорентиной", где вскоре начал показывать свой огромный потенциал.

Хотя поначалу, как и Левандовски, он не сразу стал основным игроком, его талант быстро проявился, и уже в сезоне 2020/2021 он взял на себя роль ключевого нападающего, забив 21 гол в Серии А. Это сделало его одним из лучших бомбардиров чемпионата Италии.

На международной арене Влахович дебютировал за сборную Сербии в 2020 году. С тех пор он стал одним из лидеров команды в атаке, выступая на таких крупных турнирах, как чемпионат Европы-2020 и квалификации к чемпионату мира.

В январе 2022 года перспективный серб перешел в "Ювентус", став одним из самых громких трансферов года. Сумма сделки составила около 83,5 миллиона евро, что моментально сделало его одним из самых дорогих молодых футболистов.

В новом клубе Влахович быстро адаптировался и продолжил впечатлять своей результативностью. Он стал важной частью нападения "Ювентуса", помогая команде бороться за высокие места в Серии А и выступать в Лиге чемпионов.

Несмотря на давление ожиданий, Душан продолжал демонстрировать уверенность и высокий уровень игры на поле.

Контракт серба с "бьянконери" действует до 2026 года, однако туринский клуб не исключает возможности его продажи. При этом есть шансы, что каталонцы смогут договориться о более выгодных условиях сделки, если переговоры пройдут в 2025 году.

Хотя цена на Влаховича может быть высокой, текущее положение "Ювентуса" может помочь "Барселоне" получить игрока по более доступной стоимости.

На данный момент, рыночная стоимость Душана составляет около 65 миллионов евро. Влахович является одним из самых ценных игроков Серии А и занимает первое место по стоимости среди игроков "Ювентуса".

Добавим, что обе звезды футбола продолжают участие в Лиге чемпионов: Влахович не смог помочь "Ювентусу" избежать сенсации, а Левандовски сегодня, 23 октября, сыграет в матче "Барселоны" и "Баварии".

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