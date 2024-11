Кровавое столкновение: Кто покинул Лигу чемпионов на носилках?

Минувшей ночью Лига чемпионов подарила зрителям не только напряженные матчи, но и неприятные инциденты. Встречи "Црвены Звезды" с "Барселоной" и "Интера" с "Арсеналом" ознаменовались серьезными травмами, которые выбили ключевых игроков из игры. О том, с какими последствиями столкнулись команды, читайте на Vesti.kz.

В матче против "Интера" полузащитник "Арсенала" Кай Хаверц был вынужден покинуть поле с окровавленным лицом. Инцидент произошел в концовке встречи, когда лондонцы отчаянно пытались сравнять счет.

Немец, борясь за верховой мяч в штрафной, столкнулся головами с защитником итальянцев Яном Аурелем Бисеком. Удар оказался настолько сильным, что кровь моментально залила лицо Хаверца.

Inter 1-0 Arsenal



Kai Havertz was left covered in blood after a sickening head collision



He clashed heads with Yann Aurel Bisseck



Both players were left on the floor after the collision pic.twitter.com/8MQGBtlQlw