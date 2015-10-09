Клуб казахстанца спасся на 98-й минуте в драматичном матче чемпионата Словакии

"Кошице" и "Дунайска Стреда" выдали захватывающий матч в третьем туре чемпионской группы чемпионата Словакии, передают Vesti.kz.

"Кошице" открыл счет, но затем пропустил дважды и оказался в роли догоняющего. Однако команда сумела избежать поражения, сравняв счет в компенсированное время - 2:2.

Голы за "Кошице" забили Михал Фаско (15-я минута) и Йоаннис Ниархос (90+8-я), а у гостей отличились Аммар Рамадан (36-я) и Матей Труса (51-я).

Казахстанский полузащитник "Кошице" Галымжан Кенжебек в этой встрече не сыграл, так как не попал в заявку команды.

22-летний Кенжебек пополнил состав "Кошице" в качестве свободного агента в январе, перейдя из кипрского "Акритас Хлоракас". До этого уроженец Тараза выступал за "Кайрат", чьим воспитанником является, а также защищал цвета "Мактаарала" и "Жениса". В ноябре 2023 года дебютировал за сборную Казахстана, появившись на поле в домашнем матче против Австрии (0:2).