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Клуб из Казахстана может сняться с чемпионата

Клуб из Казахстана может сняться с чемпионата
©instagram.com/fcakzhayik

Футбольный клуб "Акжайык" из Уральска может сняться с чемпионата Казахстана. Команда выступает в первой лиге и занимает 14-е место в таблице, передают Vesti.kz со ссылкой на телеграм-канал Серый CARDINAL.

"Похоже, что клуб из Уральска так и не нашел взаимопонимания с местными властями. Поэтому сейчас им приходится очень тяжело. Под угрозой невыплаты заработной платы. Все это может закончиться досрочным снятием с чемпионата среди команд первой лиги", - пишет источник.

Отметим, что в сезоне 2022 года "Акжайык" выступал в казахстанской премьер-лиге (КПЛ), но занял последнее, 14-е место в таблице и вылетел в первую лигу. Следующую игру в чемпионате уральцы проведут на своем поле с "Алтаем" 14 июня в рамках 11-го тура.

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Метки:
Акжайык ФК Первая лига Казахстана Футбол

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