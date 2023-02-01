Казахстанца признали лучшим тренером в Европе

Казахстанский специалист Владимир Чебурин, возглавляющий "Жальгирис" из Вильнюса, признан тренером года в Литве, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Для него это не первое достижение. Ранее его признавали лучшим в этой номинации в 2017, 2018 и 2019 годах.

57-летний Чебурин тренирует "Жальгирис" с 2021-го, этот клуб он привел к чемпионству в сезонах 2021 и 2022, а также помог ему стать обладателем Кубка страны.

В Литве также возглавлял "Круоя" и "Судуву". С последней командой выигрывал чемпионство в 2017, 2018 и 2019 годах.

На родине работал в кокшетауском "Окжетпесе" и карагандинском "Шахтере".

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