Казахстанский клуб не потянул зарплату экс-игрока "Ливерпуля"

Актауский "Каспий" заинтересовался кандидатурой ведущего игрока "Аксу" Тони Сильвы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Контракт 29-летнего игрока с павлодарцами истекает, чем попытались воспользоваться в "Каспии". Однако клуб из Актау не готов дать футболисту в качестве заработной платы больше двух миллионов тенге в месяц, в то время как Тони Сильва зарабатывает в несколько раз больше.

Ожидается, что уроженец Гвинеи-Бисау с португальским паспортом подпишет новый контракт с "Аксу", если его не попытаются переманить другие клубы КПЛ.

Ранее в СМИ проходила информация о многомиллионных долгах "Каспия" перед игроками и тренерами.

В КПЛ Тони Сильва выступал в составах "Тараза", "Тобола" и "Турана". В текущем сезоне на его счету четыре гола и два ассиста. Футбольный путь он начинал в 2011 году в составе "Ливерпуля". В карьере игрока также были английские "Нортгемптон Таун", "Барнсли", "Дагенем энд Редбридж", софийский ЦСКА, турецкий "Шанлыурфаспор", португальский "Униан Мадейра", греческий "Левадиакос", южноафриканский "Мамелоди Сандаунз", румынская "Астра".

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Астана 13 9 2 2 17-11 29 2 Ордабасы 11 8 2 1 24-9 26 3 Кызылжар 11 7 1 3 13-7 22 4 Актобе 11 6 3 2 22-11 21 5 Кайрат 11 5 3 3 22-19 18 6 Атырау 11 5 3 3 13-15 18 7 Тобол 11 5 2 4 15-15 17 8 Кайсар 11 5 1 5 15-14 16 9 Шахтер 11 3 3 5 14-16 12 10 Окжетпес 11 3 2 6 12-13 11 11 Каспий 11 2 4 5 10-17 10 12 Жетысу 11 3 1 7 8-17 10 13 Аксу Пв 12 2 1 9 11-23 7 14 Мактаарал 12 2 0 10 9-18 6 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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