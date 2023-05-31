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Казахстанский клуб не потянул зарплату экс-игрока "Ливерпуля"

Казахстанский клуб не потянул зарплату экс-игрока "Ливерпуля"
©ФК "Аксу"

Актауский "Каспий" заинтересовался кандидатурой ведущего игрока "Аксу" Тони Сильвы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Контракт 29-летнего игрока с павлодарцами истекает, чем попытались воспользоваться в "Каспии". Однако клуб из Актау не готов дать футболисту в качестве заработной платы больше двух миллионов тенге в месяц, в то время как Тони Сильва зарабатывает в несколько раз больше.

Ожидается, что уроженец Гвинеи-Бисау с португальским паспортом подпишет новый контракт с "Аксу", если его не попытаются переманить другие клубы КПЛ.

Ранее в СМИ проходила информация о многомиллионных долгах "Каспия" перед игроками и тренерами.

В КПЛ Тони Сильва выступал в составах "Тараза", "Тобола" и "Турана". В текущем сезоне на его счету четыре гола и два ассиста. Футбольный путь он начинал в 2011 году в составе "Ливерпуля". В карьере игрока также были английские "Нортгемптон Таун", "Барнсли", "Дагенем энд Редбридж", софийский ЦСКА, турецкий "Шанлыурфаспор", португальский "Униан Мадейра", греческий "Левадиакос", южноафриканский "Мамелоди Сандаунз", румынская "Астра".

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Астана 13 9 2 2 17-11 29
2 Ордабасы 11 8 2 1 24-9 26
3 Кызылжар 11 7 1 3 13-7 22
4 Актобе 11 6 3 2 22-11 21
5 Кайрат 11 5 3 3 22-19 18
6 Атырау 11 5 3 3 13-15 18
7 Тобол 11 5 2 4 15-15 17
8 Кайсар 11 5 1 5 15-14 16
9 Шахтер 11 3 3 5 14-16 12
10 Окжетпес 11 3 2 6 12-13 11
11 Каспий 11 2 4 5 10-17 10
12 Жетысу 11 3 1 7 8-17 10
13 Аксу Пв 12 2 1 9 11-23 7
14 Мактаарал 12 2 0 10 9-18 6

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Kака - об уходе из "Кайрата", сборной Казахстана, Игите и феномене Адиева 

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Метки:
КПЛ Аксу ФК Каспий

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