Казахстанский футболист получил жуткую травму

Футболист "Елимая" Нарби Мергазы получил жуткую травму. Случилось это в матче против "Астана М" (6:0) в рамках второго тура первой лиги Казахстана, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Meta-ratings.kz.

21-летний полузащитник появился на поле на 56-й минуте, заменив капитана команды Еркебулана Нургалиева.

Шло компенсированное время игры, когда футболист "Астана М" Саламат Жумабеков, пытаясь отобрать в центре поля мяч, нанес ему травму.

У Мергазы зафиксирован перелом голеностопа правой ноги, повреждены связки. Ему требуется хирургическое вмешательство. На следующей неделе ему будет сделана операция.

При этом Жумабеков получил красную карточку.

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