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"Кайрат" проведет матч с "Зенитом". Подробности

"Кайрат" проведет матч с "Зенитом". Подробности
©ФК "Кайрат"/"Зенит"

"Зенит" хочет провести товарищеский матч против "Кайрата". Планируется, что он состоится осенью в Санкт-Петербурге, сообщают Vesti.kz со ссылкой на "СЭ".

По информации же Metaratings.ru, игра пройдет в Казахстане. По крайней мере, так прокомментировала пресс-служба алматинского клуба:

"Ведутся переговоры по проведению товарищеского матча между "Кайратом" и "Зенитом". Однако планируется, что игра состоится в городе Алматы".

В январе 2023 года "Зенит" и "Кайрат" заключили соглашение о сотрудничестве. Сейчас в составе петербуржцев выступает воспитанник алматинского клуба Нуралы Алип, а за "черно-синих" играет экс-футболист системы "Зенита" Дмитрий Сергеев.

Kака - об уходе из "Кайрата", сборной Казахстана, Игите и феномене Адиева 

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Метки:
Кайрат ФК Зенит

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